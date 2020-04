Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Drogen vor Polizeikontrolle weggeworfen

Löbau (ots)

Eine gemeinsame Streife der Bundes- und Landespolizei kontrollierte am 8. April 2020 gegen 17:15 Uhr drei Männer, die sich scheinbar auf Sitzbänken des Löbauer Messegeländes sonnten. Die 21-, 26- und 30-jährigen Männer aus Afghanistan, Iran und dem Irak wollten scheinbar gerade einen Joint rauchen. Die Beamten fanden einen solchen gebrauchsfertig unter der Sitzbank steckend. Außerdem lagen auf dem Rasen hinter der Sitzbank fünf Cliptütchen. In vier davon befanden sich mehrere Cannabisblüten. Die Männer wurden mit dem Fund konfrontiert und wollten aber mit den Drogen nichts zu tun haben. Außerdem reagierten sie ohne Verständnis auf den vorgeworfenen Verstoß gegen die Allgemeinverfügung und das beabsichtigte Verwarngeld in Höhe von 50,00 Euro. Einer der drei Männer war in der Vergangenheit bereits wegen Drogendelikten aufgefallen.

Das Marihuana wurde sichergestellt und die Landespolizei ermittelt nun wegen dem strafbaren Besitz von Betäubungsmitteln. Außerdem wird das Ordnungsamt wegen dem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz informiert.

