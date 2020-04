Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zigarettenkippe entzündete Bahnschwelle

Zittau (ots)

Eine unachtsam weggeworfene Kippe war am 10. April 2020 scheinbar der Auslöser für einen Schwelbrand an einem Holzschweller der Zittauer Schmalspurbahnstrecke. Eine Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz (GEGO) suchte gegen 16:15 Uhr den Brandort am Bahnhof Zittau-Süd auf und versuchte ihn mit dem Inhalt von Getränkeflaschen zu löschen. Als dies nicht gelang, musste die Feuerwehr anrücken. Die Kameraden brachten das Glutnest unter dem Schweller schnell unter Kontrolle. In der Nähe fanden die Beamten mehrere Zigarettenstummel. Daher ermittelt nun die Landespolizei wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Brandgefahr. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

