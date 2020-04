Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzfahrer mit 2,5 Promille kontrolliert

Ebersbach (ots)

Ein 42-jähriger Deutscher war am 11. April gegen 21:40 Uhr in einem Trilex zwischen Zittau und Bautzen ohne gültigem Fahrschein unterwegs. Da er der Zugbegleiterin mitteilte, dass er mit Corona infiziert sei, rief sie den Notarzt und die Bundespolizei. Nach einer ärztlichen Untersuchung beim Halt am Ebersbacher Bahnhof führten die Beamten mit dem scheinbar stark alkoholisierten Mann einen Atemalkoholtest durch. Das Gerät maß 1,25 g /mmol, umgerechnet etwa 2,5 Promille. Da keine Krankheitssymptome festgestellt wurden, konnte kurze Zeit später der Schwarzfahrer aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen zu.

