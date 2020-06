Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 24.06.2020 stellte die 40-jährige Besitzerin eines roten Fiat 500 um 20:00 Uhr ihr Fahrzeug vor dem Anwesen In der Arnoldsruhe 11 zum Parken ab. Als sie am 27.06.2020 um 11:00 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, fand sie es beschädigt vor. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war vermutlich beim Aus- / oder Einparken mit dem rechten Eckbereich der vorderen Stoßstange des Fiat kollidiert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. |pizw

