Garrel - Einbruch in Landhandel

Zwischen Mittwoch, 23. September 2020, 18.30 Uhr und Donnerstag, 24. September 2020, 07.30 Uhr kam es in der Südstraße zu einem Einbruch in einen Landhandel. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Gelände des Betriebes und brachen ein Fenster auf. Anschließend betraten sie die Räumlichkeiten und durchsuchten sie nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie elektronische Arbeitsgeräte und Pflanzenschutzmittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Essen (Oldbg.) - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kinder nicht gesichert, Reifen abgefahren

Am Donnerstag, 24. September 2020, wurde um 10.42 Uhr auf der Löninger Straße ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen (Oldbg.) auf der Löninger Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem waren zwei Kleinstkinder im Fahrzeug nicht gesichert. Bei einem Blick auf den Fahrzeugzustand fiel direkt die mangelhafte Bereifung auf. Die Lauffläche war derart stark abgenutzt, dass bei einem Reifen bereits die Karkasse zum Vorschein kam. Neben der Einleitung der entsprechenden Ermittlungsverfahren wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 24. September 2020, wurde um 22.42 Uhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen (Oldbg.) auf der Osterstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hoheging - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 24. September 2020, kam es um 16.00 Uhr auf der B213 zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg musste verkehrsbedingt halten, was eine hinter ihm fahrende 30-jährige Cloppenburgerin ebenfalls tat. Ein nachfolgender 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg erkannte die Situation zu spät und fuhr auf die Cloppenburgerin auf, wodurch ihr Pkw auf den haltenden Wagen des 36-jährigen geschoben wurde. Die Cloppenburgerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 12000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person, Beteiligter als Zeuge gesucht

Am Donnerstag, 24. September 2020, kam es um 15.20 Uhr an der Kreuzung der Fritz-Reuter-Straße und der Sevelter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen lief eine 15-jährige Fußgängerin aus Cloppenburg bei roter Ampel auf die Fahrbahn, als für den Fahrzeugverkehr wieder grünes Licht gezeigt wurde. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass die Cloppenburgerin erfasst und leicht verletzt wurde. Die Jugendliche und ihre Begleiterin stiegen daraufhin in das Fahrzeug eines bekannten Zeugen und verließen die Unfallstelle. Gesucht wird der Pkw-Fahrer, der die Cloppenburgerin erfasste. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

