Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 24. September 2020, gegen 6.00 Uhr kam ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne mit seinem Opel Astra auf der Bakumer Straße ausgangs einer dortigen Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Die Ursache für diesen Verkehrsunfall ist derzeit unklar. Der 21-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw weißt einen Schaden von etwa 2000,- Euro auf.

Damme - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 23.09.2020, kam es um 08.10 Uhr auf der Gartenstraße in Damme zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Fahrern. Die 38-jährige Dammerin beabsichtigte mit ihrem Pkw nach links auf ein dortiges Grundstück abzubiegen. Dabei übersah die VW-Golf-Fahrerin den vorfahrtberechtigten 32-jährigen Holdorfer, der sich mit seinem VW Caddy im Gegenverkehr befand. Es kam zum Zusammenprall. An beiden Pkw entstand Sachschaden, es wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle, Petra Thole

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell