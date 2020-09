Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl von Betriebsgelände

Zwischen Dienstag, 22. September 2020, 23.00 Uhr und Mittwoch, 23. September 2020, 05.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Goldenstedt, Bruchweidenstraße, auf den rückwärtigen Bereich eines Firmengeländes. Aus diesem Bereich entwendeten die Täter Berufskleidung (Jacken mit Firmenaufschrift), einen Trocken-Nassstaubsauger des Herstellers Kärcher und einen Kompressor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt entgegen, Tel.: 04444-96722-0.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 23. September 2020, 19.20 Uhr befuhr ein 24-jähriger aus Lohne mit seinem Pkw den Bergweg in Lohne, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Pkw zerkratzt

Zwischen Dienstag, 22. September 2020, 17.00 Uhr und Mittwoch, 23. September 2020, 07.30 Uhr kam es in der Osnabrücker Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack eines Mazda 3 auf der gesamten rechten Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 23. September 2020, wurde um 17.15 Uhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne auf der Brinkstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 23. September 2020, wurde um 14.15 Uhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden auf dem Erlenweg kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 23. September 2020, wurde um 19.20 Uhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne auf dem Bergweg kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 21. September 2020, kam es in der Straße Ahe gegen 15.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Rennradfahrer aus Damme wollte an einem entgegenkommenden Feldhäcksler vorbeifahren. Da dieser ihm nicht ausreichend Platz ließ, stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich leicht. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Rennradfahrer zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell