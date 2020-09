Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Wohnungseinbruch

Zwischen Sonntag, 20. September 2020, 12.00 Uhr und Mittwoch, 23. September 2020, 17.14 Uhr kam es in der Dorfstraße zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam in eine leerstehende Überwohnung ein. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte er kein Diebesgut. Durch das Aufbrechen der Tür entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Elsten - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch, 23. September 2020, kam es zwischen 16.50 und 22.30 Uhr in der Straße Neue Barlage zu einem Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter brachen über den rückwärtigen Bereich in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Bislang liegen noch keine Erkenntnisse zum möglichen Diebegut vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-958600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 23. September 2020, kam es gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung der Osterstraße und Am Dornkamp zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg fuhr auf dem Radweg der Osterstraße stadteinwärts. Aus der Straße Am Dornkamp bog ein bislang unbekannter Fahrradfahrer auf denselben Radweg ab. Hierbei übersah der Unbekannte die Cloppenburgerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Frau wurde hierdurch leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Es soll sich um einen Mann mit dunklen Haare und einer Brille mit schwarzem Rahmen gehandelt haben, der ein graues Fahrrad mit blauer und weißer Schrift gefahren haben soll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

