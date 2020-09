Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, 22. September 2020, 21.00 Uhr und Mittwoch, 23. September 2020, 06.50 Uhr kam es auf der B213 im Bereich der Anschlussstelle zur BAB29 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte eine dortige Ampel. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 23. September 2020, kam es um 10.25 Uhr auf dem Niedrigen Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg wollte auf ein Grundstück abbiegen und reduzierte seine Geschwindigkeit. Dies erkannte ein hinter ihm fahrender 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 47-jährige Beifahrer des 55-Jährigen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro.

Cloppenburg - Verdacht der Unterschlagung

Am Montag, 21. September 2020, kam es gegen 11.27 Uhr zu einer Fundunterschlagung. Eine 83-jährige Frau aus Cloppenburg hob an einer Bank in der Langen Straße Bargeld ab und verstaute es in einem Umschlag in einer Tasche. Zwischen der Langen Straße und der Nutriastraße könnte sie diesen verloren haben. Bislang besteht der Verdacht, dass ein unbekannter Täter diesen Umschlag fand und das Geld unterschlug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Lindern - Dieseldiebstahl

Zwischen Dienstag, 22. September 2020, 17.00 Uhr und Mittwoch, 23. September 2020, 07.00 Uhr kam es auf einer Baustelle an der Hauptstraße zum Diebstahl von Kraftstoff. Ein bislang unbekannter Täter zapfte etwa 150 Liter Diesel aus einem abgestellten Bagger ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957-967790) entgegen.

