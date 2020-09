Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Löningen - Versuchter Einbruch in Betriebsgebäude

Zwischen Freitag, 18. September 2020, 17.30 Uhr und Montag, 21. September 2020, 06.30 Uhr kam es in der Allensteiner Straße zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter wollte eine Tür eines Firmengebäudes aufbrechen. Es gelang ihm nicht in das Gebäude einzudringen. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten

Am Dienstag, 22. September 2020, kam es um 13.54 Uhr auf der Straße Am Brutberg im Bereich der Einmündung zum Steinkamp zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Lastrup wollte mit ihren 10 und 14 Jahre alten Beifahrerinnen von der Straße Am Brutberg nach links in den Steinkamp abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 40-jährigen Cloppenburgers, der sie gerade überholen wollte. Hierdurch wurden die drei weiblichen Beteiligten leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.

