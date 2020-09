Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 22. September 2020, kam es um 06.55 Uhr auf der Astruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta wollte von der Astruper Straße aus auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes abbiegen. Hierbei übersah sie einen 17-jährigen Fahrradfahrer aus Visbek, der auf dem Radweg fuhr. Dieser stürzte beim Versuch einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn nach einer ersten Versorgung in ein Krankenhaus.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 22. September 2020, kam es um 09.55 Uhr am Kreisverkehr der Seelgenhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden wollte von Kreisverkehr in Richtung Seelgenhofstraße verlassen. Hierbei übersah er einen 55-jährigen Fahrradfahrer aus Marl. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

