Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in der Emmendinger Straße

Freiburg (ots)

Am Freitag, 07.02.2020, gegen 18:15 Uhr, ereignete sich in Teningen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Beim Einbiegen von der B3 in die Emmendinger Straße missachtete eine 65-jährige Autofahrerin die Vorfahrt eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Es kam zur Kollision, wodurch das Fahrzeug der Unfallverursacherin eine circa zwei Meter hohe Böschung hinabgestoßen wurde. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 8000 Euro.

