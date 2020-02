Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach Stadt Lörrach: Einbruch in ein Second-Hand-Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag 08.02.2020 auf Sonntag 09.02.2020, zwischen 19:00 Uhr und 05:17 Uhr, wurde in ein Second-Hand-Geschäft in der Tumringer Straße in Lörrach eingebrochen. Hierbei wurde die Schaufensterscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und mehrere elektronische Gegenstände entwendet. Aufgrund der lauten Vorgehensweise der Täterschaft geht die Polizei davon aus, dass Zeugen den Vorfall mitbekommen haben müssten. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lörrach, unter Telefon 07621/176-0 zu melden.

