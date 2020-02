Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg (Messe): Unfall an einem Messestand - mehrere Personen mit Brandverletzungen - Messehallen wieder freigegeben - KEINE GEFAHR

Bei einem Unfall an einem Messestand wurden nach aktuellem Kenntnisstand insgesamt fünf Personen verletzt. Eine schwerverletzte 68-jährige Frau wurde mit einen Hubschrauber in eine Klinik transportiert.

Die Polizei erhielt am Sonntag, 09.02.2020, gegen 13.10 Uhr, die Mitteilung über mehrere verletzte Personen in der Freiburger Messe. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei verlegte an den Unfallort. Alle Hallen (1-3) wurden vorsorglich für den Besucherverkehr gesperrt.

Einer ersten Einschätzung zufolge könnte der Unfall im Bereich eines Ofens, der mit Ethanol befeuert wurde, ausgelöst worden sein. Es wird von einer Stichflamme berichtet.

Besucher können sich mittlerweile wieder auf dem Gelände bewegen. Halle 2 bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Eine Gefahr für Messebesucher besteht nicht. Der Unfall war auf den Bereich um einen einzelnen Messestand begrenzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

