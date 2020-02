Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach und Waldshut: Sturm sorgt für zahlreiche Einsätze im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg

Freiburg (ots)

Aktuell laufen wegen des Sturms "Sabine" zahlreiche Unwettereinsätze im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg. Entwurzelte Bäume und abgebrochene Äste sorgen für Verkehrsbehinderungen, insbesondere betroffen sind nach derzeitigem Kenntnisstand die Straßen B31/ B317/ L124 und 126 und die Schwarzwald-Höhenlagen.

In der Lenzkircher Straße in Titisee-Neustadt wurde ein Pkw-Fahrer verletzt. Ein Baum war nahe der Gutachtalbrücke gegen 6.30 Uhr auf das Dach des fahrenden Pkw gestürzt. In der Gottlieb-Daimler-Straße in Teningen deckte der Sturm um circa 4 Uhr ein Hallendach ab. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Es wird nachberichtet. (Stand 10.02.2020, 8.50 Uhr)

oec

