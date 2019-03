Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Böblingen, BAB 81 - Gem. Leonberg und BAB 8 - Gem. Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Drei Leichtverletzte und einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro forderte ein Unfall am Donnerstagmittag auf der Calwer Straße. Eine 47-Jährige war kurz vor 14:00 Uhr in einem Fiat unterwegs und musste an der Kreuzung zur Herrenberger Straße verkehrsbedingt halten. Hinter ihr stand eine 69-Jährige in einem Opel. Vermutlich konnte ein 22-Jähriger in einem Mercedes nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass er dem Opel ins Heck krachte und diesen noch auf den Fiat schob. Alle drei Fahrer wurden verletzt, die 47-Jährige und der Mercedes-Fahrer wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

BAB 81 - Gem. Leonberg: Auf Stauende aufgefahren

Bei starkem Regen ereignete sich am Donnerstag auf der Überleitung der Autobahn 8 zur Autobahn 81 in Richtung Würzburg ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Darunter befand sich auch ein Gefangenentransport der Justiz. Dessen 27 Jahre alter Fahrer war gegen 14:30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Überleitung aus Richtung München unterwegs und musste verkehrsbedingt halten. Hinter ihm fuhr eine 35-Jährige in einem Nissan. Vermutlich bemerkte sie den stehenden VW Transporter zu spät und wich auf den rechten Fahrstreifen aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dort touchierte sie einen 60 Jahre alten Motorradfahrer. Der Biker geriet ins Schlingern und stürzte. Die 35-Jährige zog wieder nach links und prallte nun dem VW ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der 27 Jahre alte Beifahrer und die beiden 22 und 24 Jahre alten Häftlinge verletzt. Die drei kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wurde mit etwa 25.000 Euro beziffert. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurden beide Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr konnte einspurig rechts vorbei geleitet werden. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern.

BAB 8 - Gem. Sindelfingen: Umgekippter Anhänger

Ein mit Leergut beladener Anhänger ist am frühen Freitagmorgen zwischen den Anschlussstellen Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart umgekippt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 15.000 Euro. Ein 22-jähriger Fahrer eines Lkw hatte einen Lkw mit Anhänger angehängt und abgeschleppt, da dieser eine Panne hatte. Er war kurz nach 03:30 Uhr vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs, so dass der Anhänger sich aufschaukelte, umkippte und auf dem mittleren Fahrstreifen liegen blieb. Zur Bergung der Fahrzeuge mussten die drei Durchgangsfahrbahnen rund zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr konnte die Unfallstelle auf den zwei verbleibenden Überleitungsfahrstreifen passieren.

