Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen/Lkrs. TUT) Unfallflucht - Zeugen gesucht (18.09.2020)

Emmingen-Liptingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung Kirchstraße und Donaustraße ereignet hat. Eine unbekannte Autofahrerin mit einem weißen kleinen Auto und Tuttlinger Kennzeichen befuhr die Kirchstraße und bog auf die Donaustraße in Richtung Tuttlingen ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrtsregelung und prallte daher gegen einen von Engen kommenden 24-jährigen Audi-Fahrer. Die Unbekannte setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Fremdschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Laut dem geschädigten Audi-Fahrer war die Fahrerin um die 40 Jahre alt und hatte dunkles, schulterlanges, leicht lockiges Haar. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu informieren.

