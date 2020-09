Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Vorfahrtsverletzung (17.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen hat sich gestern gegen 19.30 Uhr auf der Kreuzung der Warenburgstraße zur Rechbergstraße ereignet. Eine 29-jährige VW Polo-Fahrerin befuhr die Von-Rechberg-Straße und wollte die Warenburgstraße überqueren. Hierbei übersah sie eine vorfahrtberechtigte 40-Jährige, die mit einem Opel Corsa stadtauswärts unterwegs war. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen, weshalb sie ein Krankenwagen in eine Klinik brachte. Am VW Polo der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Den Schaden am Opel Corsa schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell