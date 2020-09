Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kleintransporter touchiert Fußgängerin (17.09.2020)

Niedereschach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Mittag gegen 12 Uhr in der Villinger Straße. Ein 28-Jähriger fuhr auf einem Parkplatz mit einem Sprinter rückwärts und übersah hierbei eine 82-jährige Fußgängerin, die unmittelbar hinter dem Kleintransporter den Parkplatz überquerte. Bevor die Frau hinfiel, konnte sie von anderen Passanten aufgefangen werden. Trotzdem verletzte sie sich leicht, weshalb sie ein Rettungswagen in eine Klinik brachte. Am Sprinter entstand kein Schaden.

