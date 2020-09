Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrerin verursacht Unfall mit Kind und fährt weiter (17.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die eine unbekannte Autofahrerin am gestrigen Donnerstag gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung der Kirnachstraße zur Dattenbergstraße beging. Die Frau bog mit einem blauen Toyota Yaris von der Kirnachstraße nach rechts in die Dattenbergstraße ein. Hier übersah sie eine 11-Jährige, die ihr Fahrrad an einer Fußgängerampel über die Straße schob. Das Kind konnte dem Auto ausweichen, kam dabei jedoch zu Fall und verletzte sich leicht. Da die Unfallverursacherin einfach weiterfuhr, bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach ihr. Personen, die Angaben zum Unfall oder zur Fahrerin des Toyota Yaris machen können, werden deshalb gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell