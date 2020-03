Polizei Gütersloh

POL-GT: 13-jähriger Dieb bespuckt und beleidigt Polizisten

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Als am Sonntagnachmittag (01.03., 15.00 Uhr) eine Polizeibeamtin in ihrer Freizeit eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Kindern/ Jugendlichen am Bahnsteig des Gütersloher Hauptbahnhofs beobachtete, schritt sie ein.

Die Beamtin hielt den 13-jährigen Gütersloher fest, nachdem dieser einen 16-Jährigen abermals auf dem Bahnsteig schubste und beleidigte. Dagegen wehrte sich der 13-Jährige heftig. Er schlug, trat und beleidigte die uniformierte Polizistin.

Auch die unterdessen hinzugerufenen Polizeibeamten beleidigte der 13-Jährige fortwährend. Es stellte sich heraus, dass der Junge dem Jugendlichen eine Musik-Box entwendet hatte. Nach einem entsprechenden Eigentumsnachweis wurde diese an den 16-Jährigen herausgegeben. Die Erziehungsberechtigten des 13-Jährigen wurden informiert. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

