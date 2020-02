Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Angriff auf Frau

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Wir berichteten bereits am Freitag (17.01.) über einen Angriff auf eine 22-jährige Frau am Donnerstagabend (09.01.) an der Wadenhardstraße.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4495100

Unterdessen konnte zu einem der beiden Tatverdächtigen ein Phantombild gefertigt werden. Dieses ist auf dem landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/harsewinkel-vergewaltigung-raub

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Zeichnung machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

