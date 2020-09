Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Aggressive Betrunkene rufen Polizei auf den Plan (17.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zunächst zu einer Ruhestörung kam es am gestrigen Donnerstagabend gegen 22.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Harzerstraße. Vier betrunkene Personen grölten laut herum, weshalb Anwohner die Polizei verständigten. Die Männer im Alter von 19 bis 22 Jahren verhielten sich auch gegenüber den Beamten laut, uneinsichtig und aggressiv. Alle mussten in Ausnüchterungsgewahrsam genommen werden und bekommen jetzt einen kostenpflichtigen Gebührenbescheid von der Polizei.

