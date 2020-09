Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrtsunfall (17.09.2020)

Donaueschingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es gestern gegen 17.30 Uhr auf der Kreuzung der Straßen "Hermann-Fischer-Allee" und Käferstraße. Ein 54-Jähriger fuhr mit einem BMW 428 von der Käferstraße kommend und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines 19-Jährigen, der mit seinem Opel Astra auf der Hermann-Fischer-Alle unterwegs war und der abknickenden Vorfahrtstraße folgen wollte. Durch den Zusammenstoß entstand am BMW Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Den Schaden am Opel schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

