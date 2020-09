Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Hondingen) Auffahrunfall mit leichtverletzter Person (17.09.2020)

Blumberg (ots)

Bei einem Unfall leichtverletzt wurde gestern gegen 14.30 Uhr eine Autofahrerin an der Einmündung der Kreisstraße 5745 zur Landesstraße 185. Eine 21-jährige fuhr von Hondingen in Richtung Blumberg und hielt an der Einmündung mit einem Opel Adam an. Ein nachfolgender 18-jähriger VW Golf-Fahrer reagierte zu spät und fuhr auf den Opel auf, dessen Fahrerin leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

