Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Einbruch ins Seniorenzentrum

Duisburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (30. August, 21 Uhr und 31. August, 5:30 Uhr) sind Unbekannte in ein Seniorenzentrum an der Karl-Jarres-Straße eingebrochen. Die Täter entwendeten einen Tresor aus einem Büro und flüchteten. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen in der Nähe des Seniorenzentrums beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0203 2800.

