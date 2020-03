Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm - Brennende Mülltonnen und Fahrzeug beschädigt

Mainz (ots)

Dienstag, 03.03.2020, 02:57 Uhr

Bei einem Brand in der Nacht von Montag auf Dienstag, werden in Nieder-Olm insgesamt vier Müllcontainer, ein Pkw und eine Holzüberdachung beschädigt. Um kurz vor drei Uhr entdeckt ein zufällig vorbeifahrender Autofahrer auf dem Weg zur Arbeit das Feuer und meldet über Notruf die Brennenden Mülltonnen. Bis zum Eintreffen von Polizei und Feuerwehr hat sich das Feuer auf eine Überdachung aus Holz ausgeweitet. Anwohner die ihre Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe abgestellt haben, konnten informiert werden, allerdings wird ein Pkw durch die Hitze des Feuers mittelbar beschädigt. Derzeit liegen keine Hinweise auf den oder die Verursacher vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell