POL-PPMZ: Essenheim - Zigarettenautomat aufgeschweißt

Samstag, 29.02.2020, 02:10 Uhr Von mindestens zwei unbekannten Personen wurde am frühen Samstagmorgen, gegen 02:15 Uhr ein Zigarettenautomat in der Elsheimer Straße in Essenheim geplündert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten sich die Personen vermutlich mit einem Schweißbrenner an dem Automaten zu schaffen und entwendeten so die Geldkassette und sämtliche im Automaten befindlichen Zigarettenschachteln. Ein aufmerksamer Anwohner wurde wegen der verursachten Geräusche und des entstandenen Funkenflugs auf die Tat aufmerksam und verständigte die Polizei. Die beiden Täter konnten jedoch unbemerkt flüchten. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen im Umfeld des Tatortes konnten die Täter bislang nicht gefasst werden. Wegen der Dunkelheit konnte der Zeuge lediglich zwei dunkel gekleidete Personen erkennen, die Mützen trugen. Eine der Personen soll einen Rucksack mitgeführt haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

