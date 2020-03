Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Bretzenheim - Einbrecher in der Wohnung auf frischer Tat gestört

Mainz (ots)

Samstag, 29.02.2020, 20:00 Uhr Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr kommen die 44-jährige Geschädigte und ihr Lebensgefährte zurück nach Hause in ihre Wohnung in Mainz-Bretzenheim. Dort angekommen realisieren sie nach kurzer Zeit, dass sich scheinbar noch eine dritte Person in der Wohnung befindet und informieren über Notruf die Polizei. Trotz mehrerer alarmierter Streifenwagen der Polizeiinspektion Mainz 3 und des Kriminaldauerdienstes, konnte die unbekannte Person aus der Wohnung flüchten. Bei der späteren Tatortaufnahme durch den Erkennungsdienst der Mainzer Kriminalpolizei stellte sich heraus, dass sich der unbekannte Täter über die Balkontür Zutritt zur Wohnung verschafft haben musste. Es wurde ein Zimmer völlig durchwühlt und Wertgegenstände in noch nicht bezifferter Höhe entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

