Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Zeitungen in Telefonzelle angezündet

Duisburg (ots)

Bei einer nächtlichen Gassirunde mit ihrem Hund hat eine Duisburgerin in der Nacht zu Samstag (29. August, 2:35 Uhr) gesehen, wie sich ein Mann kurz in einer Telefonzelle an der Hansastraße aufgehalten hatte und anschließend Qualm aufstieg. Die 43-Jährige alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Frau konnte den Flüchtigen einer Streifenwagenbesatzung beschreiben, die ihn dann in der Nähe antraf. Der alkoholisierte 21-Jährige äußerte spontan, dass er Papier angezündet hätte. Kurze Zeit später überlegte er es sich anders und wollte es nicht gewesen sein. Nichtsdestotrotz muss er sich jetzt mit einer Anzeige wegen der Sachbeschädigung durch Feuer auseinandersetzen. Nach erster Inaugenscheinnahme ist die Telefonzelle unbeschädigt.

