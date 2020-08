Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Radfahrer angefahren und geflüchtet

Duisburg (ots)

Passanten haben am Samstagabend (29. August, 18:30 Uhr) beobachtet, wie ein Autofahrer im Kreuzungsbereich der Wanheimer - und der Rheinhauser Straße über eine Rotlicht zeigende Ampel fuhr und mit einem kreuzenden Radfahrer zusammenstieß. Der Fahrer des grauen BMW bog in die Rheinhauser Straße ab, hielt kurz an und nahm die Kennzeichen ab. Der Unbekannte legte sie in den Kofferraum und fuhr weiter. Der 44 Jahre alte Mann auf dem Fahrrad verletzte sich bei dem Unfall leicht am Arm und wollte selber zur Behandlung zum Arzt gehen. Sein Fahrrad ist aufgrund der Schäden nicht mehr fahrbereit. Ein Zeuge hatte sich das Kennzeichen des BMW und eine Beschreibung des Fahrers gemerkt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallflüchtigen aufgenommen. Weitere Hinweise oder Personenbeschreibungen zum Flüchtigen nimmt das Verkehrskommissariat 22 gerne unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

