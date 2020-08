Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Einbrecher erwischt und festgenommen

Duisburg (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am frühen Freitagmorgen (28. August, 5:30 Uhr) einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus auf der Grünstraße verhindert. Als eine 37 Jahre alte Zeugin mit ihrem Hund vom Gassi gehen zurückkehrte, bemerkte sie einen fremden Mann im Flur und sprach ihn an. Der Mann lief weg. Die Duisburgerin rief die Polizei und verfolgte den Unbekannten. Weitere Zeugen wurden an der Realschulstraße darauf aufmerksam. Auf der Krummacherstraße schließlich kamen die Polzisten dazu und stoppten den Verdächtigen. Auf der Suche nach seinen Papieren entdeckten die Beamten in seinem Rucksack unter anderem Werkzeug und Drogenbesteck. Die Überprüfung seiner Personalien ergab außerdem, dass gegen den 37-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Die Beamten nahmen ihn fest. Auf der Wache wurde außerdem eine Blutprobe angeordnet

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell