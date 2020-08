Polizei Duisburg

POL-DU: Mündelheim: Polizei kontrolliert Lkw-Fahrer

Duisburg (ots)

Insgesamt 48 Lastwagen überprüfte der Verkehrsdienst am Donnerstagvormittag (27. August) auf der B 288 im Duisburger Süden. Dabei fielen den Ordnungshütern 17 Fahrer auf, die teils erheblich gegen die Regelungen zu Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hatten. So saß beispielsweise ein Brummifahrer statt der erlaubten zehn Stunden über 16 Stunden hinter seinem Lenkrad. Wegen technischer Mängel waren bei den Lkw-Kontrollen sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen fällig - ein Fahrzeug durfte wegen eines defekten Reifens die Fahrt nicht fortsetzen. In einem weiteren Fall war die Ladung nicht richtig gesichert, was dem Fahrer ebenfalls eine Anzeige einbrachte.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell