Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

Wissen (ots)

Am Dienstagabend, 14.07.2020 wurde kurz nach 19.30 Uhr ein Pkw-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle von einer Funkstreife der Polizeiwache Wissen in der Rathausstraße in Wissen angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, das der 42-jährige Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Nach erfolgtem Atemalkoholtest wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 42-jährigen wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Jörg Astor, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell