POL-PDNR: Wissen - Diebstahl eines Pkw

Wissen (ots)

In der Zeit vom 14.07.2020, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 15.07.2020, 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen BMW 520d xDrive, Farbe Schwarz, amtliches Kennzeichen AK SH719 vom Stellplatz auf dem Grundstück des Geschädigten in der Otto-Hahn-Str. Das Fahrzeug verfügt über Keyless Go Technologie. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Täter mit einem Funkwellenverlängerer das Signal zwischen dem Fahrzeug und dem Fahrzeugschlüssel verstärkt haben und so das Fahrzeug wegfahren konnten. Das Fahrzeug hat einen "Schäfer Shop" Schriftzug neben den Kennzeichen hinten und auf den Kennzeichenhaltern.

Hinweise zu dem vorgenannten Pkw-Diebstahl, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Im Zusammenhang mit diesem Pkw-Diebstahl werden von der Polizei zum wiederholten Male Hinweise gegeben.

Wie kann man sich vor dieser Art von PKW-Diebstahl schützen? Hier einige Tipps der Polizei: -- Wählen Sie den Abstellplatz Ihres PKW sorgfältig aus: -- Nutzen Sie Ihre Garage (Abschließen nicht vergessen!) bzw. Parkplätze/-häuser mit Videoüberwachung -- Vorsicht bei Personen, die sich beim Ausstieg in unmittelbarer Nähe befinden, z. B. bei für Sie reservierten (Firmen-)Parkplätzen -- Achten Sie auf Auffälligkeiten in Türschlossnähe (Fahrerseite), z.B. kleine Kästchen am Türschloss, Aktenkoffer, Rucksäcke -- Ablegen des Fzg.-Schlüssel nicht in der Nähe von Eingangstüren, Fenstern pp., um die "Abstrahlungssicherheit" zu gewährleisten -- Für das Ablegen des Fzg.-Schlüssels zu Hause wird ein sog. Schlüsseltresor aus Metall empfohlen -- Ebenso kann ein Fzg.-Schlüsselmäppchen mit spezieller Sicherheitsfolie, z. B. "Cryptally-Folie" Verwendung finden -- Nicht formschön aber eine weitere Option ist das Einwickeln des Fzg.-Schlüssels in Alu-Folie.

Weitere Tipps zur Vorbeugung von Diebstählen finden sich unter www.polizei-beratung.de.

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

