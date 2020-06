Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200611.5 Oldendorf: Einbrecher in Oldendorf unterwegs - Zeugenaufruf!

Oldendorf (ots)

In der Nacht zum Mittwoch ist es in Oldendorf zu drei Einbrüchen in Wohnobjekte gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Im Zeitraum von Dienstagnachmittag,15.00 Uhr, bis Mittwochmittag, 12.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam durch Aufhebeln einer rückwärtigen Tür Zutritt zu dem Gebäude in der Straße Kaiserberg. Ob die Täter etwas entwendeten, ist bis jetzt unklar. Der entstandene Schaden wird auf rund 300 Euro beziffert.

Vermutlich dieselben Täter drangen ebenfalls durch Aufhebeln einer Terrassentür in eine Doppelhaushälfte in der Straße Dreschkamp ein. Zum Stehlgut liegen noch keine Angaben vor. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Die Täter suchten noch ein weiteres Einfamilienhaus in der Straße Am Hang auf. Dort stiegen sie gewaltsam über ein rückwärtiges Fenster ein. Ob in dem Objekt etwas entwendet wurde, ist ebenfalls zurzeit unbekannt.

Hinweise bitte an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020.

