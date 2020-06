Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200611.4 Itzehoe: Portemonnaie-Diebstahl aus Tasche

Itzehoe (ots)

Am Dienstagmorgen nutzte ein Dieb die Unachtsamkeit einer lebensälteren Frau beim Einkaufen und entwendete ihre Geldbörse aus der Tasche.

Gegen 09.00 Uhr betrat die Geschädigte aus Itzehoe den Verbrauchermarkt in der Straße Langer Peter. Ihr Portemonnaie befand sich zu dem Zeitpunkt in einer Tasche, die sie in einer mitgeführten Rolltasche aufbewahrte. - Beide Taschen waren während des Einkaufes nicht geschlossen. In der Obst- und Gemüseabteilung hatte die 88-Jährige ihre Rolltasche für einen kurzen Moment zur Seite gestellt, um das Gemüse abzuwiegen. Diese Gelegenheit nutzte ein Dieb und stahl ihre Geldbörse aus der Tasche. Den Diebstahl bemerkte die Seniorin erst, als sie an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte. Der Schaden wird auf rund 224 Euro beziffert.

Eine Absuche nach dem Portemonnaie in dem Verbrauchermarkt verlief negativ.

Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020 entgegen.

