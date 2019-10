Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Anbau in Vollbrand

Bottrop

(Li) Gegen 03:40 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop zum Straße "Am Limberg" gerufen. Dort war ein Garagenanbau in Brand geraten. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Anbau in Vollbrand. Aufgrund der entstandenen Wärmestrahlung wurde ein benachbartes Wohnhaus vorsorglich durch eine Riegelstellung geschützt. Ein massiver Löschangriff verhinderte auch ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Garagen und ein ca. 20 m hohen Baum. Die Brandursachenermittlung wird durch die Polizei aufgenommen. Eingesetzt war die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Eigen. Der Einsatz konnte um 05:00 Uhr beendet werden.

