Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Alkoholisierter Autofahrer flüchtet zu Fuß - die Polizei ist schneller

Warburg (ots)

Indem er zu Fuß die Flucht ergriff, wollte ein alkoholisierter Autofahrer in Warburg-Wormeln einer Polizeikontrolle entkommen. Der 30-Jährige lief über mehrere Grundstücke und sprang über einen Bach - doch die nacheilenden Polizeibeamten waren schneller.

Am Donnerstag, 30. April, war gegen 22 Uhr zwei Polizeibeamten in Warburg-Wormeln die rasante Fahrweise eines silbernen Audi TT aufgefallen, der in Fahrtrichtung Calenberg unterwegs war.

Als der Audi-Fahrer die Polizei erkannte, stellte er seinen Wagen in einer Wohnstraße auf einem fremden Grundstück ab, stieg aus und lief davon. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf. Die Flucht zu Fuß verlief Richtung Dorfmitte über drei weitere Grundstücke und einen Bach. Als ein Beamter den Flüchtenden einholte, konnte er ihn zu Boden bringen und festhalten, um eine weitere Flucht zu verhindern. Dabei stellte der Polizeibeamte starken Alkoholgeruch bei dem geflüchteten Fahrer fest.

Ein erster Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein des 30-Jährigen, der aus einer angrenzenden hessischen Gemeinde stammt, wurde sichergestellt. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell