POL-HX: 1 Person bei Verkehrsunfall verletzt Brakel - Bellersen, B 252, 02.05.2020, 14.20 Uhr

Ein 18 jähriger Beverunger befuhr mit seinem Opel Corsa die L825 aus Bellersen kommend in Richtung Ostwestfalenstraße. In einer Linkskurve kommt der Pkw auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem Grünstreifen bleibt der Opel auf der Seite liegen. Nach ersten Meldungen sollten 4 Personen im Fahrzeug eingeklemmt sein, daher wurde eine große Anzahl an Rettungskräften zur Unfallstelle entsandt. Zum Glück stellte sich vor Ort heraus, dass 3 der Insassen (18 jähriger Fahrer, 20 jährige Beifahrerin und 3 jähriges Kind) unverletzt waren und eine 43 jährige Beifahrerin nur leicht verletzt wurde. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

