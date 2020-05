Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Büroräume Willebadessen - Borlinghausen, 01.05.2020, 22.00 - 02.05.2020, 11.30

Willebadessen (ots)

In der Nacht vom 01. auf den 2. Mai drangen Einbrecher gewaltsam in das Bürogebäude eines Biomasse Betriebes in Borlinghausen ein. Die Büroräume wurden durchsucht, ein Tresor wurde aus dem Gebäude entwendet. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei in Bad Driburg, Tel.: 05253-98700 entgegen

Me.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell