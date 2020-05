Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Bürogebäude einer Baufirma Warburg - Germete, 30.04.2020, 18.30 - 01.05.2020, 07.45 Uhr

Im Tatzeitraum verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Bürogebäude einer Baufirma in Warburg-Germete. Sie begaben sich im Gebäude in alle frei zugänglichen Büroräume und durchsuchten die dortigen Schränke. Ein Tresor wurde aufgebrochen und daraus Bargeld entwendet. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann meldet sich bitte bei der Polizei in Warburg, Tel.: 05641-78800.

