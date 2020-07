Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: E-Bike-Unfall

Brachbach (ots)

Am Montag, den 13.07.2020, gegen 16:30 Uhr, befuhr eine E-Bike-Fahrerin gemeinsam mit ihrem Ehemann die B 62 von Mudersbach Richtung Kirchen. Als sie in Höhe Büdenholz auf den dort verlaufenden Gehweg fahren wollte, rutschte ihr Vorderrad seitlich weg und sie kam zu Fall. Hierbei wurde sie schwerverletzt und musste in ein Krankenhaus nach Siegen verbracht werden.

