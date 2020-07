Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied für den 13.07.2020

Neuwied

- Verkehrsunfälle -

Am 07.07.2020 wurden bei der Polizeiinspektion Neuwied insgesamt sieben Verkehrsunfälle protokolliert.

Gegen 13:55 Uhr kam es auf der Engerser Landstraße 78, zu einem Verkehrsunfall beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug. Hierbei wurde der Spiegel des geparkten Fahrzeugs beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch zwei Unfallzeugen konnte das flüchtende Fahrzeug als silberner Kombi mit dem Teilkennzeichen NR beschrieben werden. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

- Sonstiges -

Gegen 16:23 Uhr befuhr ein mit Strohballen beladenes Traktorgespann zunächst die Straße "Am Schloßpark". An der Unterführung beim Autohaus La Porte hatte der Fahrzeugführer des Traktors vermutlich vergessen, dass die Ladung auf seinem Anhänger knapp 4m hoch war, die Unterführung aber nur 3,60m. In der Folge stießen die Strohballen gegen die Unterführung. Es entstand kein Sachschaden aber die Ladung löste sich teilweise. Das Gespann setzte die Fahrt auf der B 42 in Richtung Leutesdorf fort, wobei diverses Stroh verloren ging und auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Erst vor Feldkirchen konnte das Gespann kontrolliert werden. Die Ladung wurde in der Folge auf ein anderes Gespann umgeladen. Für den Zeitraum der umfangreichen Reinigungsarbeiten, mussten durch die Polizei diverse Verkehrsregelungen durchgeführt werden.

