Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auto überschlägt sich - Fahrer wurde verletzt

Helmenzen (ots)

Am 14.07.2020, gegen 09:46 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Helmenzen ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 17 Jahre alter Jugendlicher mit einem dreiachsigen Pkw die B8 von Altenkirchen kommend in Fahrtrichtung Weyerbusch. Die B 8 ist an dieser Stelle Zweispurig in Fahrtrichtung Weyerbusch ausgebaut. Der 17-Jährige befuhr dabei die linke der beiden Fahrspuren. Gleichzeitig befuhr ein Traktorgespann die B8 in gleicher Fahrtrichtung auf der rechten Fahrspur. Da die linke Fahrspur endete, zog der Fahrer des Pkw von der linken auf die rechte Fahrspur. Dabei schätze er vermutlich die Geschwindigkeit des Traktorgespannes falsch ein und stieß gegen die hintere Achse des Anhängers, wodurch der Pkw vom linken Hinterreifen aufgeschaukelt wurde und sich überschlug. Anschließend kam der Pkw auf dem Dach zum Liegen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Der 17-Jährige wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die B8 war für etwa 45 Minuten komplett gesperrt.

