Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ehrlicher Finder übergibt Geldbörse

Linz (ots)

Am Montagmorgen staunte ein 55jähriger nicht schlecht, als er in Linz auf einem Parkplatz eine Geldbörse mit einem vierstelligen Geldbetrag auffand. Umgehend informierte der ehrliche Finder die Polizei. Der 85jährige Verlierer konnte so ausfindig gemacht werden und nahm erleichtert die Geldbörse im Empfang.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell