Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit höherem Sachschaden

Kirchen (ots)

Ein junger Pkw-Fahrer befuhr am Montag, den 13.07.2020, gegen 04:40 Uhr, die Straße "Auf dem Molzberg" in Richtung Struthof. In Höhe der Berufsbildenen Schule verliert er infolge unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt nach links von der Fahrbahn ab, wo er sich überschlägt. Er wurde dabei nicht verletzt, es entstand jedoch größerer Sachschaden.

