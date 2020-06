Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autos beschädigt

Arnsberg (ots)

Vier beschädigte Autos wurden der Polizei am Wochenende in Alt-Arnsberg und in Bruchhausen gemeldet. In der Nacht zum Sonntag beschädigten unbekannte Täter auf dem Parkplatz einer Krankenkasse an der Jahnstraße den Außenspiegel eines geparkten Pkw Ford. Vermutlich wurde der Spiegel durch einen Tritt zerstört. Nur wenige Meter weiter traten die Täter ebenfalls zu. Auf der Uferstraße zerstörten sie den Außenspiegel eines geparkten Pkw Peugeot. Bereits in der Nacht zum Freitag zerkratzten unbekannte Vandalen zwei Autos auf der Straße "Bergwiese" in Bruchhausen. An einem der zerkratzen Autos rissen sie zudem das Markenemblem (Hyundai) und die Typenbezeichnung ab. Auch auf das Klingelbrett eines Mehrfamilienhauses, in unmittelbarer Nähe zu den Autos, hatten es die Täter abgesehen. Die Klingelanlage wurde mit brachialer Gewalt beschädigt. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell