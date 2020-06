Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Schmallenberg-Menkhausen, Alleinunfall

Schmallenberg (ots)

Am 14.06.2020 gegen 00:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Pesonenschaden auf der Kreisstraße 32 zwischen Schmallenberg-Menkhausen und Schmallenberg-Niederberndorf. Die 25 jährige Pkw Fahrerin verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Sie streifte einen Leitpfosten und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die Unfallbeteiligte wurde bei dem Aufprall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrzeugführerin festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die genaue Unfallursache wird noch untersucht. Die Unfallbeteiligte wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo sie vorerst stationär verblieb. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden beträgt ca. 12000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell