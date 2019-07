Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Sachbeschädigung

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die am vergangenen Wochenende in einer Schule in der Radolfzeller Straße begangen wurde. Unbekannte Täter beschädigten einen Handtuchspender und mehrere Fliesen in der von außen begehbaren, durch ein elektronisches Zahlenschloss gesicherten Toilette. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Konstanz

Nach Parkrempler geflüchtet

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Banater Straße zu einem Sachschaden von über 1.000 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker war gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford Transit geprallt und anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, entgegen.

Konstanz

Radfahrerin stürzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 56-jährige Fahrradfahrerin am Dienstag gegen 17.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Schiffstraße. Die Radlerin befuhr die Straße in Richtung Fähre und wollte auf den ausgewiesenen Radweg rechts auffahren. Hierbei kam sie vermutlich zu weit an die Bordsteinkante und stürzte. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst zu weiteren ärztlichen Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Radolfzell

Verkehrskontrolle

Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle stellten Beamte des Polizeireviers Radolfzell am Dienstagmorgen in der Zeit von 07.00 Uhr bis 07.30 Uhr auf der L 193 zwischen Bankholzen und Moos insgesamt fünf Verstöße gegen die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 70 km/h fest. Die höchste gemessene Geschwindigkeit bei einem Pkw betrug 102 km/h. Dessen Fahrer muss nun mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Radolfzell

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Rangieren ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 09.00 Uhr und 19.30 Uhr gegen die Fahrerseite eines in der Schwertstraße am Fahrbahnrand geparkten weißen Hyundai geprallt und anschließend davon gefahren, ohne sich um den verursachten Schaden von über 9.000 Euro zu kümmern. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Singen

Fehler beim Überholen

Sachschaden von über 10.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 12.45 Uhr auf der A 81. Ein 54-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Autobahn aus Richtung Autobahnkreuz Hegau kommend auf dem rechten Fahrstreifen und setzte kurz vor dem Hohentwieltunnel zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges an. Hierbei übersah er einen auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Pkw eines 33-jährigen Mannes. Dieser versuchte durch Ausweichen nach links eine Kollision zu vermeiden, was ihm jedoch nicht gelang. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Singen

Einbruch in Baustelle

Gewaltsam Zutritt haben sich drei unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 02.15 Uhr in ein im Umbau befindliches Lebensmittelgeschäft in der Industriestraße verschafft. Die alarmierte Polizei fuhr mit mehreren Streifen zum Einsatzort und sah drei Personen aus dem Geschäft flüchten. Alle drei Täter waren ca. 180 cm groß, dunkel gekleidet und trugen Handschuhe sowie Sturmhauben. Ein 40-jähriger Tatverdächtiger konnte in der Nähe festgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Akku-Bohrmaschinen entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Stockach -Wahlwies

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 5.000 Euro ereignete sich am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Straße "Hardtring". Ein 59-jähriger Autofahrer wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Nach seinen Angaben wurde er in diesem Moment von einem 54-jährigen Lkw-Lenker überholt, weshalb die Fahrzeuge kollidierten. Bezüglich des Unfallhergangs weichen die Aussagen der Fahrzeugführer voneinander ab. Der Lkw-Lenker gab gegenüber der Polizei an, dass der Pkw am Straßenrand stand und er an diesem weiträumig vorbeifahren wollte. Der Autofahrer sei in diesem Moment losgefahren und nach links abgebogen. Die Polizei sucht nun unabhängige Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben, und bittet diese, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

